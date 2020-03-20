﻿بإمكان المتقاعدين والأشخاص المسنين سحب منحهم عن طريق الوكالة

إتخذ بريد الجزائر إجراء إحترازيا يسمح للزبائن لاسيما فئة المتقاعدين بسحب منحهم عن طريق الوكالة أو التوكيل في اطار مكافحة انتشار وباء كورونا على مستوى مكاتب البريد لاسيما خلال ايام تسديد المنح و الأجور.

ويسمح الاجراء الجديد للمتقاعدين الذين لا يرغبون في التنقل الى مكاتب البريد ب"تفويض شخص أخر من خلال وكالة للقيام بعملية السحب مكانهم بهدف تقليص تنقلات الاشخاص المسنين الذين يعتبر وضعهم الصحي هشا" حسبما اعلن عنه بيان لبريد الجزائر اليوم الجمعة.

ولهذا الغرض يتعين على الشخص المفوض تقديم إستمارة وكالة بريد الجزائر-كوفيد 19 تحمل توقيع الشخص المتقاعد مع الاخذ بعين الاعتبار تطابق التوقيع مع ذلك المسجل على مستوى بريد الجزائر، حسبما تمت الاشارة اليه.