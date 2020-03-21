الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية: وسائل الوقاية من الفيروس متوفرة لكن وجب العقلانية استعمالها

21/03/2020 - 12:42

الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن احمد

أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، توفر جميع وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهي مخصصة بالدرجة الأولى للمرضى و الأطقم الطبية المعالجة، كما طمأن المواطنين بوفرة المحاليل المطهرة. 

وشدد الوزير على ضرورة الاستعمال العقلاني للإمكانيات الوقائية المتوفرة، وكذا مراعاة الأولوية للأطقم الطبية و المرضى وبؤر انتشار العدوى، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم الاستعمال العشوائي للأقنعة الواقية، لأنه  سيتطلب منا 200 مليون قناع في اليوم .

وقال عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، بأن الهلام الكحولي المطهر متوفر بفضل المنتجين المحليين، على غرار "صيدال" و "بيوفارم" و "الكندي" الذين شرعوا فعليا في إنتاج المعقم وهو ما يضمن وفرة هذه المادة المعقمة، كما نصح الوزير بعدم استخدام هذه المحاليل المعقمة إلا في حال عدم توفر الماء تجنبا لبعض الآثار الجانبية على صحة الانسان، مع تفضيل استخدامها خارج المنازل فقط.   

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الجزائر

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