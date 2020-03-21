مولودية وهران : نحو ترشح غالم شاوش لرئاسة النادي

يتوجه الرئيس الأسبق لمولودية وهران، غالم شاوش، للترشح لمنصب رئيس الشركة الرياضية الشاغر منذ يونيو المنصرم، حسبما علم هذا السبت من هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وأوضح نفس المصدر أن المعني، الذي ترأس النادي منذ أكثر من ثلاثين عاما، باشر اتصالاته مع الأطراف الفاعلة في النادي على غرار رئيس النادي الهاوي الطيب محياوي.

ومعلوم أن أمور الشركة الرياضية لمولودية وهران ليست على ما يرام منذ عدة سنوات، وذلك على خلفية الصراعات غير المنتهية بين أعضاء مجلس الإدارة، ما نجم عن ذلك إستقالة رئيس الشركة، أحمد بلحاج الملقب''بابا'' في نهاية الموسم الكروي المنصرم، ولكن أعضاء الجمعية العامة فشلوا لحد الآن في انتخاب خليفة له.

وأفضت هذه الوضعية إلى تدخل السلطات الولائية التي عينت اللاعب الدولي الأسبق، سي الطاهر شريف الوزاني، في منصب المدير العام للشركة، حيث أسندته المقاليد الإدارية والفنية للنادي، ولأن الغموض يكتنف التسيير السابق لهذه الشركة التي تعاقب على قيادتها أربعة رؤساء منذ تأسيسها في 2010، تقدم مؤخرا رئيس النادي الهاوي، الطيب محياوي، باعتبار أن هذا النادي مساهم في الشركة الرياضية، بشكوى إلى العدالة للتدقيق في تسييرها السابق، وهي العملية التي باشرتها خبيرة عينتها محكمة وهران.

ويأمل الجميع في بيت''الحمراوة'' في أن يساهم التدقيق المالي في إزاحة الغموض عن كثير من ملفات الشركة الرياضية كان شريف الوزاني نفسه قد أشار إليها في وقت سابق، وهو الأمر الذي قد يسهل إلحاق النادي بشركة وطنية اقتصادية، مثلما ينادي به الجميع في المولودية.

جدير بالذكر، في هذا الصدد بأن غياب التقارير المالية للشركة الخاصة بالمواسم السابقة تسبب في فشل صفقة ضم النادي إلى شركة''هيبروك"رغم بروتوكول الإتفاق الموقع بين الطرفين في يناير 2019 تحت إشراف والي وهران السابق.