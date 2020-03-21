﻿793 وفاة في إيطاليا التي تسجل أعلى عدد لضحايا كورونا في 24 ساعة

سجلت إيطاليا ارتفاعا قياسيا جديدا وهو الأعلى في عدد ضحايا وباء فيروس كورونا، إذ أحصت 793 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء إلى 4.825 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها مساء اليوم السبت هيئة الوقاية المدنية.

وقال رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي في روما، إن مجموع حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 53.578 إصابة.

وكانت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا قد أعلنت عن تسجيلها نحو 546 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.

وأشار المسؤول إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في المنطقة التي تضم العاصمة المالية ميلانو ارتفع منذ يوم الجمعة بـ3251 حالة جديدة إلى 25515 حالة.