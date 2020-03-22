وزير الصحة: الجزائر دخلت المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن الجزائر دخلت المستوى الثالث من انتشار فيروس كورونا بعد انتشاره في 17 ولاية عبر التراب الوطني.

ولفت وزير الصحة خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى إلى أن التحكم في انتشار الوباء قد يخرج عن السيطرة في حال واصل انتشاره في عديد الولايات." مؤكدا في الوقت ذاته إلى انه "يتعين علينا أن نحضر أنفسنا للأسوأ".

وأضاف أن أغلبية المتوفين مسنيين ويعانون من أمراض مزمنة أو على مستوى الجهاز التنفسي.

يذكر أن لجنة متابعة و رصد فيروس كورونا في الجزائر كانت قد أعلنت أمس السبت عن تسجيل 15 حالة وفاة من بين 139 حالة مؤكدة.

وأضافت أن 8 حالات وفاة سجلت بولاية البليدة، حيث يتراوح متوسط أعمارهم 64 سنة كلهم مصابون بأمراض مزمنة، مشيرا إلى أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 139 حالة منها 78 حالة بالبليدة.

و تابعت بأن 22 حالة من بين المصابين غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء، كما سجلت اللجنة 34 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس متواجدة بالمستشفيات.