اللجنة الأولمبية الدولية تطلب من اللجان الوطنية معلومات عن مدى تأثير كورونا على تدريبات رياضييها

طلبت اللجنة الأولمبية الدولية- التي تواجه ضغوطا متزايدة من اتحادات رياضية نافذة من أجل تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد- من اللجان الوطنية تزويدها بمعلومات عن مدى تأثير هذا الوباء على تدريبات رياضييها.

وفي استمارة بعنوان "كوفيد-19 والاستعدادات إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020" تطلب اللجنة الأولمبية من الدول المنتسبة إليها "كيف حدت القوانين الطارئة المتعلقة بكوفيد-19 من تدريبات واستعدادات الرياضيين".

وتحاول اللجنة الأولمبية الدولية الحصول على أكبر قدر من المعلومات من اللجان الأولمبية الوطنية بعد تعرضها لضغوطات من جهات عدة أبرزها من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى ومن الاتحادين الأمريكي والفرنسي للسباحة بالإضافة إلى طلب من اللجنة الأولمبية النروجية لتأجيل الألعاب المقررة من 24 جويلية إلى التاسع من أوت المقبلين.

وكان الاتحاد الأمريكي للسباحة حذر من أن سباحيه لا يستطيعون التدريب بشكل طبيعي ومن خطر أن يصابوا بفيروس كورونا أو أن يعدوا آخرين.

وانضم إليه نظيره الفرنسي الذي اعتبر في بيان أن "السياق الحالي لا يسمح بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 بشكل صحيح" داعيا إلى "دراسة إمكانية التأجيل".

أما اللجنة الأولمبية النروجية فأكدت السبت أنها بعثت برسالة إلى اللجنة الدولية تبدي فيها "قلقها من تفشي وباء +كوفيد-19+ والوضع الصحي العام على المستويين المحلي والدولي".