ميلة : حجز 500 طن من مادة الطماطم منتهية الصلاحية بشلغوم العيد

ضبطت مصالح الدرك الوطني في ميلة كميات معتبرة من الطماطم منتهية الصلاحية داخل مصنع لاحد الخواص (مجمع أ للصناعات الغذائية الخاصة بصنع المعلبات للخضر والفواكه ) بشلغوم لعيد ولاية ميلة .

و جاء ذلك على إثر معاينة قام بها أعون الدرك انتهت بحجز : "2041 برميل خاص بمركز معجون الطماطم بسعة 245 كلغ للبرميل بوزن إجمالي 500 طن (500045 كغ ). و 28 برميل مركز لب الفواكه بوزن اجمالي قدره 6860 كغ، بالإضافة إلى كمية معتبرة من من علب معجون الطماطم المنتهية الصلاحية الموجهة للاستهلاك".

و على اثر ذلك تم تحرير مخالفات تتعلق بـ : "حيازة منتوج منتهي الصلاحية، المادة الأولية المستعملة في مادة مركز الطماطم و لب الفواكه مجهولة الهوية والمصدر و مخزنة في شروط صحية غير لائقة، تمويه الوسم التجاري، عدم احترام إلزامية النظافة الصحية فيما يخص المواد الأولية المستعملة في الإنتاج، وكذا عدم إحترام شروط الحفظ".

هذا وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بفتح تحقيق معمق مع حجز البضاعة واتلافها بالتنسيق مع مصالح التجارة وتقديم المشتبه فيه للقضاء.

و في سياق ذي صلة حجزت مصالح الدرك الوطني و مديرية التجارة في عمليتين متفرقتين ما مجموعه 480 قنطار من فرينة الخبز بغرض المضاربة ، كما تم حجز 32 قنطار من مادة السميد غير صالح للاستهلاك، كان يعاد تعبئته في أكياس و خياطتها، أين تم حجز المعدات و فتح تحقيق في القضايا المسجلة.

المصدر : لخضر بعوطة - إذاعة الجزائر من مبلة