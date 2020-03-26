كأس العالم للسيدات : أستراليا تحظى بشرف تنظيم نسخة 2022

فازت أستراليا بشرف تنظيم كأس العالم-2022 لكرة السلة (سيدات) على حساب روسيا, حسب ما أعلنت عنه الخميس الإتحادية الدولية للإختصاص (فيبا).

وتمنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة, المالي هامان نيانغ, بالمناسبة أن يكون مونديال-2022 هو "أعظم حدث في تاريخ كرة السلة النسائية".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي ستستضيف فيها أستراليا مونديال كرة السلة للسيدات بعد 1994, حيث ستخلف إسبانيا التي نظمت النسخة الأخيرة من المنافسة عام 2018 في جزيرة تينيريفي.

ويعد المنتخب الأسترالي النسوي نائب بطل العالم بعد خسارته في المباراة النهائية سنة 2018 أمام الولايات المتحدة, فيما احتلت إسبانيا المركز الثالث.

وستقام البطولة التي سيشارك فيها 12 منتخبا في مدينة سيدني شهري سبتمبر و أكتوبر 2022.

