مجلس قضاء الجزائر: استبعاد إصابة كريم طابو بجلطة دماغية

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر مساء اليوم الخميس استبعاد إصابة المدعو كريم طابو المحبوس بجلطة دماغيةAVC بعد إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة .

وجاء في البيان " عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة ، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و 26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث تكفل به .

ثلاثة أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب و الأعصاب و الأشعة و الذين بعد الفحص المعمق للمعني و إخضاعه لمختلف التحاليل الطبية و أنواع الأشعة من : سكانيرSCANNER و التصوير بالرنين المغناطيسي IRMو كذا التصوير بالموجات فوق الصوتية EchographyCardiaque، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغيةAVC و كذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات ."