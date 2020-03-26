تم تعيين السيد حميد بصالح رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية اتصالات الجزائر حسب ما أفاد بيان للمؤسسة اليوم الخميس.و أوضح البيان أن هذا التعيين يدخل في إطار تجديد أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.

و كان السيد حميد بصالح قد تقلد سابقا منصب وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و كذا مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، إضافة إلى وظائف عليا أخرى في الدولة وفق البيان .

و أضاف المصدر نفسه أن السيد حميد بصالح سيساعده في تسيير مؤسسة اتصالات الجزائر، السيد منير جواهر، مدير مركزي بالمؤسسة ، بصفته مديرا عاما بالنيابة.

و السيد منير جواهر حائز على شهادة ما بعد التدرج في تسيير المؤسسات والعلوم التجارية، وهو مستشار مكون ويملك عدة سنوات من الخبرة في مجال التسيير.

و ستسمح الكفاءة و الخبرة الكبيرة للسيد حميد بصالح ونشاط و ابتكار إطار شاب من المؤسسة بإعطاء دفع جديد لتطوير الاتصالات في الجزائر حسب ما جاء في البيان.