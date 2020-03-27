الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم

سجلت الولايات المتحدة 82404 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس (22.00 بتوقيت غرينتش)، لتصبح الدولة التي لديها أكثر حالات الإصابة بالمرض على مستوى العالم، بحسب مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز.

وارتفعت الحصيلة على مستوى البلاد بأكثر من 10 آلاف حالة في أقل من خمس ساعات.

وأصبحت ولاية نيويورك مركز تفشي المرض في البلاد، حيث تم الإبلاغ عن 37802 حالة.

فيما أبلغت نيوجيرسي وكاليفورنيا عن 6876 حالة و3802 حالة على الترتيب، وفقا للمركز.

وبلغ إجمالي الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 1178 حالة في حين سجل 281 منها في مدينة نيويورك و100 حالة وفاة في محافظة كينغز بولاية واشنطن.

و من المنتظر تصل ذروة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.