ميلة: حجز 3 قناطير من حلوى شرقية و مواد تجميل وتنظيف منتهية الصلاحية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بميلة، من حجز 3 قناطير من حلوى شرقية إضافة إلى 2758 وحدة من مواد تجميل وتنظيف بأحد المحلات بمدينة ميلة منتهية الصلاحية، حسب ما علم اليوم الجمعة من أمن الولاية.

و أوضح ذات المصدر أنه تم تجسيد هذه العملية بعد استغلال معلومات وردت إلى عناصر المصلحة بخصوص وجود مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بأحد المستودعات الخاصة بمدينة ميلة، مردفا بأنه في إطار نشاط المراقبة الفجائية المشتركة لمصالح الأمن الولائي بالتنسيق مع مديرية التجارة قصد محاربة كل أشكال المضاربة التجارية وقمع الغش تمت مداهمة المستودع وحجز سلع منتهية الصلاحية وغير مطابقة من حيث الوسم وكذا تسجيل غياب شروط الحفظ الصحية.

وتمثلت المحجوزات في 3 قناطير حلوى شرقية منتهية الصلاحية و2758 وحدة من مواد التجميل والتنظيف البدني منتهية الصلاحية عبارة عن عطور مختلفة الأنواع والأحجام و غسول الشعر من مختلف العلامات التجارية ومعجون الأسنان وصبغة الشعر و حفاظات للأطفال والكبار.

كما تم خلال ذات العملية حجز 870 وحدة تبغ (شمة) منتهية الصلاحية، يضيف نفس المصدر الذي أفاد بأنه وبعد التنسيق مع النيابة المختصة تم تحويل السلع إلى مقر مديرية التجارة مع إنجاز ملف جزائي في حق المخالف.