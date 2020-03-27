كورونا : نقل الخضر و الفواكه من و إلى سوقي الجملة ببوفاريك و بوقرة دون الحاجة إلى رخصة

أصدرت اليوم الجمعة مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الشامل منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) تعليمة تتيح نقل الخضر و الفواكه من و إلى سوقي الجملة لبيع الخضر و الفواكه ببلديتي بوقرة و بوفاريك دون الحاجة إلى رخصة التنقل من طرف المصالح المختصة.

و أوضحت ذات المصالح أنه يرخص لتجار الخضر و الفواكه على مستوى سوقي الجملة ببوفاريك وبوقرة نقل بضائعهم على مستوى إقليم الولاية خلال فترة الحجر الشامل و هذا ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا و إلى غاية السادسة صباحا دون الحاجة إلى رخصة المرور الصادرة عن الجهات المخولة بذلك و هو نفس الإجراء المطبق على تجار التجزئة.

و يرمي هذا القرار الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها الولاية منذ بداية هذه الأزمة الصحية لمحاصرة هذا الوباء المعدي إلى ضمان تموين المواطنين بمختلف حاجياتهم من الخضر و الفواكه و كذا الحفاظ على صحة المواطنين.

و وفقا لما جاء في هذه التعليمة الرسمية فإن كل تاجر يخالف أحكام هذا القرار يتعرض للمتابعة القضائية .

كما تم الدعوة إلى تفهم الظرف الحساس الذي تمر به الولاية و العمل على مساعدة السلطات الولائية في مكافحة هذا الوباء.

يذكر بأن والي الولاية كمال نويصر كان قد صرح في وقت سابق أن الحجر الشامل المفروض على الولاية "لا يعني توقف الحياة و الخدمات بصفة كلية" ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مختلف الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفادي أي إختلالات لا سيما ما تعلق منها بضمان التغطية الصحية و التموين بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف والتعقيم و كذا المنتجات الطاقوية.