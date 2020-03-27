ترتيب الاتحاد الدولي لمنتخبات السيدات : الجزائر تخسر مكانة في الترتيب العام

خسر المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم مركزا واحدا (85)، في جدول ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر مارس، الذي نشره اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي.

وتحتل الجزائريات الصف العاشر إفريقيا، ضمن ترتيب القارة السمراء، الذي يتصدره منتخب نيجيريا ترتيب القارة الإفريقية بالمركز الـ 38 عالمي ا(+1)، متبوعا بمنتخب الكاميرون (51/ -2)، جنوب إفريقيا (53/ +2)،غانا (60)، كوت ديفوار (63)، غينيا الإستوائية (71)، تونس (78)، المغرب (81) و مالي (83/-1).

وبخصوص مقدمة الترتيب العالمي، يحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، متبوعا بألمانيا وفرنسا.

ويتضمن هذا الترتيب دخول فريق جديد وهو منتخب غامبيا (113)، ليترفع عدد الفرق إلى 159.وستنشر الطبعة القادمة من الترتيب العالمي يوم الجمعة 26 يونيو 2020.

ترتيب أحسن عشر منتخبات عالمية (سيدات):