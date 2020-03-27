جامعة العفرون بالبليدة : تجاوب الأساتذة و الطلبة مع خطة التعليم عن بعد

تحظى خطة التعليم عن بعد التي تحضر لإطلاقها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في إطار التدابير الرامية لحماية الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا تجاوبا من طرف الأساتذة و الطلبة بجامعة علي لونيسي بالعفرون غرب ولاية البليدة التي تخضع لحجر صحي شامل بسبب تفشي هذا الوباء المعدي، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان صادر عن هذه الجامعة.

و أوضح ذات البيان أن جامعة علي لونيسي و تطبيقا لتعليمات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شرعت في إعداد خطة لإطلاق عملية التعليم عن بعد و هذا بعد أن اضطرت الجامعة و على غرار نظيراتها عبر الوطن غلق أبوابها بشكل مرقت عقب تفشي فيروس كوفيد-19.

و وفقا لنفس المصدر فقد لقيت هذه العملية، التي تعكس إرادة الوزارة الوصية لتطوير سبل التعليم الجامعي في عصر العولمة، منذ الإعلان عنها متابعة على نطاق واسع من قبل الأساتذة و طلبة الكليات الأربعة (كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية الآداب واللغات).

في هذا السياق، تم تشكيل خلية تتكون من أساتذة تلقوا تكوينا في هذا الإطار تحت إشراف رئيس الجامعة البروفيسور خالد رامول بحيث شرع أعضاؤها بصب الدعائم البيداغوجية تمهيدا لإطلاق هذه العملية.

و أضاف البيان أن نسبة صب الدروس عبر الخط و كذا وضع الدعائم البيداغوجية (محاضرات وأعمال موجهة) المتعلقة بالسداسي الثاني للموسم الجامعي 2019/ 2020 قد بلغت "مراحل متقدمة"، مشيرا إلى أن جميع الطلبة و الأساتذة مطالبون بالانخراط في هذه العملية بالتواصل عبر البريد: https://elearning.univ-blida2.dz.