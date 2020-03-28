الجزائر تستلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء كورونا

استلمت الجزائر اليوم الجمعة الدفعة الأولى من المساعدات الطبية من الصين لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.وتتمثل هذه الهبة التضامنية الطبية من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الاصطناعي الموجهة للتصدي الفيروس والحد من انتشاره.

وبالمناسبة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، في تصريح للصحافة أن هذه المساعدات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية للجزائر "دليل آخر على عمق ومتانة العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة و الأخوة بين شعبي البلدين التي عبر عنها في عدة مناسبات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الصيني".

ومن جانبه، جدد سفير الصين بالجزائر،لي ليانهي، استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات للجانب الجزائري لمواجهة فيروس كورونا" معبرا عن امتنانه للجزائر "على المساعدات التي قدمتها لبلاده التصدي هذا الوباء".

وكانت الجزائر قد سلمت للسلطات الصينية بداية شهر فبراير المنصرم هبة تضامنية تتكون من 500ألف قناع و20 ألف نظارة وقائية إلى جانب 300 ألف قفاز لمساعدتها على مواجهة هذا الوباء.

والإشارة، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية 409حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و26حالة وفاة حسب آخر إحصائيات لجنة رصد ومتابعة الفيروس.

وتتوزع الحالات المؤكدة عبر 36ولاية منها 180بولاية البليدة في حين تتوزع الوفيات المسجلة عبر 11ولاية.