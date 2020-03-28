كورونا : عدد الإصابات المؤكدة بالولايات المتحدة يتخطى عتبة الـ100 ألف

﻿تخطت الولايات المتحدة،اليوم الجمعة، عتبة الـ100 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حسب معطيات تقرير لجامعة جونز هوبكنز.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالبلاد، مساء أمس الجمعة، إلى حوالي 100 ألف و717 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض 1.544 حالة.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في نيويورك التي تضم أكثر من نصف الإصابات المؤكدة في البلاد.

وتضم الولايات المتحدة نحو 15 ألف إصابة أكثر من إيطاليا، و20 ألف إصابة أكثر من الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الفائت.

ويبلغ متوسط الوفيات في الولايات المتحدة، حسب الحالات المؤكدة، نحو 1.5 بالمائة، مقابل حوالي 10.5 في المائة في إيطاليا.