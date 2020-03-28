كوفيد-19: " الإيسيسكو" تقترح مضامين رقمية في مجالات التربية والعلوم والثقافة

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مبادرة تتمثل في منتجات ومضامين رقمية شاملة في مختلف مجالات التربية والعلوم والثقافة للحد من انعكاسات الغلق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول الأعضاء، حسب ما ورد في بيان للمنظمة نشر على موقعها الالكتروني.

وأوضح البيان أن "الايسيسكو" تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم جهود الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا و الحد من انعكاساته على مجالات التربية والعلوم والثقافة عبر اقتراح حلول في التعامل مع الأوضاع الحالية الطارئة وتوفير الوسائل التكنولوجية في ظل "إكراهات الغلق" الناجمة عن انتشاره.

وتتضمن مبادرة "بيت الإيسيسكو الرقمي" سلسلة متنوعة ومتكاملة من إجراءات الدعم الميداني السريع، ومن أدوات تواصلية مرنة ووسائل تكنولوجية حديثة ومنتجات ومضامين رقمية شاملة تغطي مجالات التربية والعلوم والثقافة.

كما تشمل هذه الإجراءات أيضا مجموعة كبيرة من الأدوات المعرفية و البرمجيات التي يحتاج إليها تلاميذ المدارس والمعاهد وطلاب الجامعات والباحثون والمدرّسون ومنتجو المحتوى التعليمي الرقمي، ودلائل تربوية لجميع المستويات، ومحتويات تعليمية تفاعلية، في جميع التخصصات إضافة إلى المحتويات الفكرية و الثقافية.

و يفتح المجال لزائري "بيت الإيسيسكو الرقمي" للتواصل وتبادل إنتاجهم الإبداعي عبر منصة تفاعلية تتضمن محتويات للتوعية والتثقيف الصحي توقيا من فيروس كورونا.

كما تسعى منظمة الايسيسكو إلى إطلاق قناة رقمية عبر موقعها الإلكتروني تقدم محتويات تربوية وثقافية وعلمية وتكنولوجية وتوفير تجهيزات ومعدات ذكية يتم تزويدها بمحتويات رقمية متنوعة قبل توزيعها على عدد من الدول الأعضاء عبر لجانها الوطنية.