جمعية العلماء المسلمين تقدم 30 سريرا طبيا مجهزا لمستشفى فرانس فانون بالبليدة

﻿قدمت لجنة الإغاثة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 30 سريرا طبيا مجهزا كمساعدات للمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة، حسبما ذكره اليوم السبت أمين المال بالمكتب الوطني للجمعية، نورالدين رزيق.

وقال رزيق إن جمعيته قامت بعد التنسيق مع خلية تابعة لوزارة الصحة متواجدة على مستوى مستشفى فرانس فانون و تحديد الاحتياجات الطبية لهذا الأخير، بتقديم هبة تتكون من 30 سريرا طبيا مجهز بالأفرشة و أجهزة المساعدة على التنفس وأجهزة قياس الاكسجين في جسم الانسان والطاولات الجانبية.

وتضمنت هذه المساعدات أيضا 1200 لباس طبي وقائي بمستلزماته الكاملة من واقي الأحذية والقفازات وكمية معتبرة من الكمامات وغيرها بالإضافة الى 24000 لتر من السائل المعقم.

وأشار السيد رزيق الى انه تم اقتناء هذه المساعدات المقدرة بمليار سنتيم، بعد جمعها بفضل تبرعات قدمها محسنون من مؤسسات وأفراد.

من جهة أخرى، قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتوزيع 300.000 لتر من السائل المعقم على بلديات الجزائر العاصمة لاستعمالها في تعقيم و تطهير الشوارع .

ودعا المتحدث كافة الجزائريين الى الالتفاف حول المبادرات التضامنية و التلاحم فيما بينهم لتقديم يد المساعدة لبعضهم البعض سواء في ولاية البليدة او غيرها من الولايات الأخرى التي هي بحاجة إليها.

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