بلحيمر يشيد بالمجهودات الاستثنائية لأسرة الإعلام في تحسيس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا

أشاد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بالمجهودات "الاستثنائية" التي تبذلها الأسرة الإعلامية في مجال التوعية والتحسيس اتجاه المواطنين للحد من تفشي وباء كورونا و حماية أرواحهم .

وفي تصريح صحفي له على هامش الندوة الصحفية للجنة الوطنية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر ، قال السيد بلحيمر: "أغتنم هذه الفرصة باسم الحكومة و أعضاء اللجنة العلمية لتقديم أخلص التشكرات إلى كل عائلة الإعلام على المجهودات الاستثنائية التي تبذلها في مجال التوعية و التحسيس تجاه المواطنين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد و حماية مواطنينا".

ذكر الناطق الرسمي للحكومة بأن هذه الأخيرة تسعى "جاهدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي، بما فيها الانتاج و التوزيع و الحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه الوضعية الوبائية الخاصة ".

ومن أجل تحقيق هذا التوازن، شدد السيد بلحيمر على ضرورة " رص الصفوف و التضامن والابتعاد عن كل أشكال عناصر الاختلاف و التفرقة".

كما ذكر بأن احترام توصيات المنظمة العالمية للصحة و الخبراء والمختصين تبقى "السبيل الوحيد للنجاح و القضاء على هذا الوباء"