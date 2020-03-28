فيروس كورونا: عرقاب يتفقد توفر المواد البترولية بالبليدة

قام وزير الطاقة محمد عرقاب ،هذا السبت ، بزيارة عمل وتفتيش لولاية البليدة ، حيث تقصى توفر المنتجات البترولية في هذه الولاية التي تخضع للحجر الصحي ضد فيروس كورونا، حسب بيان للوزارة.

ورافق عرقاب وفد من قطاع الطاقة، بما في ذلك الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ومسؤولون لشركة نفطال.

واستهل الوزير زيارته برفقة والي البليدة و رئيس المجلس الولائي والسلطات الولائي الى جانب السلطات المحلية، و برفقة رئيس المجلس الولائي، حيث تفقد مستودع بن بو العيد لتخزين الغاز المسال حيث لاحظ وفرة هذه المادة بكميات كافية" ، حسب ما أكده البيان ، الذي اوضح أن مستودع بن بولعيد يمكن أن يضمن اكتفاء ذاتي للولاية لمدة 12 يومذا.

وأضاف المصدر ذاته ، أنه من أجل ضمان الإمداد المستمر لجميع الأحياء بقارورات الغاز بكمية 13كيلوكغ ، زادت نفطال من عدد دورات توزيع شاحناتها.

وفي هذا السياق ، أطلق السيد عرقاب ، خلال زيارته ، عملية إمداد عدة مستودعات للبوتان بافتتاح نقاط بيع إضافية لتقريب المنتج من المواطن و بالتالي تجنبه التنقل إلى محطات الخدمة.

وفيما يتعلق بالوقود ، أشار الوزير إلى توفر هذه المنتجات في محطات خدمة نفطال الرئيسية.

كما زار الوزير مستودع الشفة للوقود حيث استفسر عن توفر المنتجات و إجراءات السلامة و الوقاية التي تتخذها الشركة لحماية صحة الموظفين والمستخدمين.

وأشاد السيد عرقاب بجميع الموظفين و ب"التزامهم وتفانيهم من اجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية و وقوف العمال إلى جانب مواطنيهم في هذه الأوقات الصعبة".

وفي الختام ، هنأ الوزير، نيابة عن رئيس الجمهورية ، عمال شركات قطاع الطاقة (سوناطراك ، نفطال سونالغاز) على جميع الجهود التي يبذلونها ، بالتعاون مع السلطات المحلية ، من أجل الاستجابة بشكل منتظم ومستمر لاحتياجات المواطنين.