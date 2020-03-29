والي العاصمة: الاستجابة للحجر الصحي جيدة وسنضمن تموين المواطنين بكل احتياجاتهم

أكد والي العاصمة يوسف شرفة أن أغلبية المواطنين استجابوا للحجر الجزئي المفروض على العاصمة ما سيساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن مصالحه تسهر على استمرار تموين سكان العاصمة بكل احتياجاتهم.

وأوضح يوسف شرفة الذي استضافه برنامج ضيف الصباح الذي تبثه القناة الأولى أن مختلف مصالح الولاية باشرت، منذ اصدار تعليمات رئيس الجمهورية، بتنفيذ الاجراءات الوقائية والاستباقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا عبر التنسيق مع مختلف بلديات العاصمة.

وطمأن شرفة سكان العاصمة أن مصالحه تسهر على ضمان تموينهم بالمواد الغذائية الاساسية عبر السماح لكل الفاعلين الاقتصاديين بمواصلة نشاطهم الاقتصادي والتجاري بصفة عادية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الندرة التي شهدتها المحلات في بعض المواد مثل الحليب والسميد راجع الى تهافت المواطنين على تخزين هاتين المادتين ما ترتب عنه هذا الوضع.

وبخصوص منح التراخيص أثناء الحجر الجزئي قال والي العاصمة أنه يمنح فقط للأنشطة التي تكتسي طابع حيوي كالمخابز والملبنات ومحالات المواد الغذائية ومنح تراخيص التنقل لكل ما هو ذو طابع اقتصادي أو طبي او له علاقة بالنظافة وفرق شركات الكهرباء والماء للقيام بالتصليحات الضرورية.