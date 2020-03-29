مسرح بسكرة يطلق مسابقة ثلاثية للطفل الموهوب

أعلن مسرح بسكرة الجهوي، هذا الأحد، عن إطلاق المسابقة الوطنية للطفل الموهوب اعتبارا من الفاتح أفريل الداخل، على أن تمتدّ لشهر كامل وتشمل 3 فنون أدائية.

وفي تصريحات خاصة بـ"موقع الإذاعة الجزائرية"، أفاد الأستاذ أحمد خوصة مدير مسرح بسكرة الجهوي أنّ المسابقة ستكون مفتوحة لكافة الأطفال ما بين 3 و12 سنة.

وتقوم المسابقة على تقديم كل طفل لنفسه من خلال فيديو لا تزيد مدته عن دقيقتين، على أن يكون مرتبطًا بفنون التمثيل، الرقص التعبيري والتقليد، مع اشتراط موافقة أولياء الأمور على مشاركة أطفالهم.

واعتبارًا لما يطبع الراهن من خصوصية تبعًا للمتطلبات الوقائية ضدّ وباء كورونا، ستتم المشاركة عبر إرسال الأطفال لفيديوهاتهم على الصفحة الرسمية لمسرح بسكرة الجهوي في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأوضح الأستاذ خوصة أنّه سيتّم في نهاية كل أسبوع، انتقاء أربعة فيديوهات التي تتحصل على أكبر نسبة من التصويت، ليجري في مرحلة ما بعد 30 أفريل القادم، اختيار أفضل 3 فيديوهات على منصة التتويج.

وتأتي المسابقة بالتزامن، مع مواظبة مسرح بسكرة الجهوي على تقديم عروض يومية لمختلف نتاجاته في شبكة (يوتيوب)، أسابيع بعد تقديم العرض الشرفي لمسرحية "الكوكب العملاق" التي أخرجها محمد إسلام عباس.

وبدأ مسرح بسكرة الجهوي في فيفري الماضي، تربصًا تكوينيًا متخصصًا في فنون العرض، في سابقة تكوينية تشمل 5 ولايات جنوبية، بموجب شراكة ثقافية أبرمها مسرح بسكرة الجهوي مؤخرًا مع مديرية الثقافة لولاية غرداية، ودور الثقافة لولايات بسكرة، ورقلة والوادي، وتكلّل بمباشرة التكوين في فنون الإخراج والتمثيل والكتابة الدرامية والسينوغرافيا في باكورة تستمرّ إلى عام 2021.

المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية / رابح هوادف