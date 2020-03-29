فيروس كورونا : تسجيل 57 حالة مؤكدة وحالتي وفاة جديدتين و31 حالة تماثلت لحد الآن للشفاء في الجزائر

تم تسجيل 57 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي الى 511 حالة مؤكدة، فيما تم تسجيل حالتي (2) وفاة جديدتين ليصبح عدد الوفيات 31 حالة، حسب ما كشف عنه هذا الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ،البروفيسور جمال فورار.

وأوضح فورار خلال لقاء إعلامي أن حالة الوفاة الأولى سجلت بولاية تيزي وزو وهي لرجل (75 سنة) مغترب بفرنسا، فيما سجلت الحالة الثانية بولاية عين الدفلى وهي لرجل يبلغ من العمر 64 سنة كان في احتكاك مع رعية إيطالي. وأضاف أن 31 حالة تماثلت لحد الآن للشفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الـ 511 حالة الإصابة الموزعة على 36 ولاية، تم تسجيل 220 بولاية البليدة، أي ما يعادل 43 بالمائة من مجموع الاصابات المؤكدة، علما أن 81 بالمائة من مجموع الحالات المسجلة متواجدة على مستوى 9 ولايات.

وأوضح فورار أن الحالات المؤكدة تعود لـ 278 رجل و 233 امرأة، علما أن عدد الوفيات المسجلة (31) موزعة عبر 12 ولاية منها 65 بالمائة على مستوى 4 ولايات هي البليدة، الجزائر، تيزي وزو وقسنطينة.

ودعا نفس المسؤول المواطنين إلى ضرورة "احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا".