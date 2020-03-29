الوزير الأول في زيارة الى ولاية البليدة هذا الاثنين

يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الاثنين بزيارة عمل وتفقد الى ولاية البليدة تقوده الى مستشفى فرانس فانون حيث تم حجر أكبر عدد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد، حسبما علم لدى مصالح الوزير الاول.

وأكد المصدر ذاته ان السيد جراد سيطلع على مستوى هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية على ظروف التكفل بالمرضى وتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في هذه الولاية التي تسجل نصف عدد الحالات المؤكدة التي تم احصاؤها على المستوى الوطني.

وسيستعرض مع المسؤولين المحليين خاصة الجوانب المتعلقة بتنفيذ الإجراءات التي حددتها الحكومة للاستجابة لحاجيات هذه الولاية الخاضعة لحجر كلي منذ ستة أيام.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج