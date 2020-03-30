مدير التسويق بصيدال: انتجنا كميات معتبرة من المسكنات والفيتامينات لمواجهة فيروس كورونا

قال مدير التسويق والمبيعات بمجمع صيدال للصناعة الصيدلانية، يوسف واكلي، إن المجمع ضاعف الانتاج حوالي ثلاث مرات عن الانتاج العادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح سويف واكلي، الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى، أن صيدل اتخاذ مجمل التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا والاستجابة لطلبات السوق الوطنية بتعزيز الانتاج خصوصا ما تعلق بالمسكنات مثل البراسيتامول والفيتامينات سي حيث طرحت أكثر من 2.5 مليون وحدة الباراستمول وكذلك 500 ألف وحدة من فيتامين سي في الأسواق.

من جهة أخرى أشار ضيف الصباح إلى أن المجمع قام بتصنيع كميات معتبرة بلغت 20 ألف لتر من الماء الهلامي الكحولي وزعت بصفة مجانية عبر الصيدلية المركزية لافتا إلى أن صيدال ستشرع في المرحلة الثانية في تصنيع الهلام الكحولي بأحجام صغيرة 200 و 100 ملل لتقوم بتسويقه قريبا بعد ان بدأت في انتاجه بوحدة قسنطينة.

وفي السياق كشف يوسف واكلي ان المجمع يعتزم مستقبلا تطوير دواء كلوروكين الذي يستخدم حاليا في علاج فيروس كورونا بمجرد استلام المواد الخام من الخارج.

على صعيد متصل أكد يوسف واكلي أن صيدال تملك قدرات انتاجية معتبرة مضيفا أنها استلمت مؤخرا ثلاث وحدات جديدة بقدرة انتاجية تصل الى 80 مليون وحدة سنويا. مشيرا إلى أن القدرة الانتاجية لمجمع صيدل في مجال صناعة الادوية تبلغ 110 مليون وحدة بيع ما يمثل 8 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية.

ويصنع صيدال أكثر من 150 دواء في الوقت الحالي التي تخص امراض السكري والضغط الدموي الى جانب المضادات الحيوية والمسكنات.

ويعتزم مجمع صيدال ضمن مخططه التطويري طرح عشرة ادوية جنيسة جديدة تشمل الأنسولين في شكل قارورة بالتعاون مع شريك الدنماركي.