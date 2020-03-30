كورونا: جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا تستأنف الدراسة يوم 5 ابريل القادم عبر أرضية رقمية

تستأنف الدروس بجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين بشكل "فعلي" يوم 5 ابريل القادم عبر أرضية رقمية تسمح بمواصلة التعليم عن بعد مما سيضمن احترام رزنامة الدروس، بعد توقفها في إطار الإجراءات المتخذة من اجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما جاء اليوم الاثنين في بيان لهذه المؤسسة الجامعية.

و جاء في البيان الذي يحمل توقيع رئيس الجامعة، جمال الدين اكرتش انه "بهدف ضمان الاستئناف الفعلي للدراسة يوم 5 ابريل القادم، اشتركت الجامعة مع +cisco+ من اجل إطلاق أرضية رقمية +webex+ تسمح بمواصلة تقديم الدروس عن بعد و ضمان احترام رزنامة الدروس".

و عليه فإن الأساتذة و الطلبة مدعوون لتسجيل الدخول في الحسابات التي يمكنها استيعاب 5000 مستعمل في الوقت نفسه ، حسب المصدر نفسه.

كما يمكن الاطلاع على الدروس المقدمة، من خلال البث الحي عبر أرضية +moodle+ التي يمكن تشغيلها في فضاء العمل الرقمي التابعة للجامعة، حسب بيان الجامعة، التي أكدت أن الجديد في هذه العملية هو إمكانية الدخول إلى الأرضية عبر الحاسوب و الهواتف الذكية و حتى الهاتف الثابت بتشكيل رقم مجاني.

و تمت الإشارة أيضا إلى أن تسيير اجتماعات العمل و الندوات تم برمجته في حالة تمديد إجراءات الحجر الصحي.

في هذا الخصوص، أعربت جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا عن ارتياحها للإعلان الرسمي لنشر هذا التطبيق و تدعو الأسرة الجامعية لذات المؤسسة إلى الانخراط كليا من اجل ضمان السير الحسن للسداسي الثاني و "إنجاح" السنة الجامعية.

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