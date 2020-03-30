إجراء أولمبياد طوكيو بين 23 جويلية و8 أوت 2021

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو، هذا الاثنين، أن التاريخ الجديد لانطلاق الألعاب التي تأجلت بسنة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسيكون 23 جويلية 2021.

وكان من المقرر أن تقام الدورة بين 24جويلية و 9 أوت 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت بالاتفاق مع الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي، تأجيل ألعاب طوكيو الصيفية بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب (كوفيد-19).

وقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد-2020، يوشيرو موري، خلال ندوة صحفية نظمت في آخر لحظة بطوكيو"الألعاب الأولمبية ستجرى من 23 جويلية إلى 8 أوت 2021،الألعاب شبه الأولمبية ستدور من 24 أوت الى 5 سبتمبر".

وكان يوشيرو موري قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه سيتم الكشف عن الموعد الجديد لإقامة ألعاب طوكيو "هذا الأسبوع" على الأرجح، مضيفا بأنهم يدرسون الإيجابيات والسلبيات من إقامة الألعاب في الصيف أو الربيع.

وسرت معلومات بأن اللجنة المنظمة ستستغل قرار التأجيل لإقامة الألعاب في ربيع العام المقبل لتفادي الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في فصل الصيف، علما بأنه تم نقل سباق الماراطون من طوكيو إلى مدينة سابورو التي تتمتع بطقس معتدل خلال الصيف.

وأدى التأجيل، وهو خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا، إلى تغييرات في جميع الجوانب التنظيمية للأولمبياد بما في ذلك المواقع الرياضية، الأمن، حجز التذاكر والإقامة.