كورونا : تسليم 10 ألاف كتاب لنزلاء فنادق الحجر الصحي

أشرفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة, هذا الاثنين بفندق مزفران بزرالدة بالجزائر العاصمة, على تسليم 10 آلاف كتاب قدمتها النقابة الوطنية لناشري الكتب لصالح مقيمي الفنادق المخصصة للحجر الصحي.

وبعدما اعتبرت الوزيرة أن "القراءة خير رفيق في وضع مشابه" تمنت السيد بن دودة في كلمة لها لنزلاء فنادق الحجر الصحي "الخروج بسلام والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد تجاوز بلادنا الأزمة" , مذكرة في هذا السياق بأن "عدد من المصابين قد غادروا المستشفيات وتعافوا".

وجددت الوزيرة التذكير بأن "كل المسؤولين والطاقم الحكومي يعملون على قدم وساق لمواجهة المحنة" .

كما حيت "عمال الفنادق التي تستضيف نزلاء الحجر الصحي والمتعاملين معها من كل الجهات على جهودهم والتزامهم وتسجيلهم مواقف مشرفة" داعية الجميع إلى "التضامن لتخطى هذا الاختبار.

ومن المفترض أن يتم توزيع الكتب التي جمعتها النقابة الوطنية لناشري الكتب على الهياكل الفندقية المسخرة للأشخاص المعنيين بالحجر الصحي طوال مدة إقامتهم بزرالدة وسيدي فرج وتيبازة ووهران.

للإشارة يتواجد 4448 شخصا تحت الحجر الصحي في 19 فندقا ومركبا سياحيا عبر التراب الوطني يرافقهم أطباء وأعوان أمن وموظفي هذه الفنادق.

يذكر ان الناشرين أعضاء النقابة الوطنية لناشري الكتب جمعوا 10 آلاف كتاب بعد ثلاثة أيام من إطلاق العملية.