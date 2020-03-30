كورونا : "الطبيب.دي.زاد" ارضية تسمح باستشارة طبيب عبر الفيديو

تم هذاالاثنين إطلاق خدمة جديدة للاستشارة الطبية عبر الفيديو"etabib.dz" (الطبيب دي.زاد)، تسمح للمواطن الجزائري بان يستشير مجانا الطبيب من خلال اتصال فيديو عبر الانترنت، و ذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أكده بيان للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية.

و أضاف المصدر ذاته، أن خدمة "etabib.dz" (الطبيب دي.زاد)، التي أطلقتها المؤسسة الناشئة "ابن حمزة" المختصة في الصحة الالكترونيةّ، تعتبر أرضية تسمح للمواطن "بالاستفادة من الاستشارات الطبية عن بعد ومجانا و بدون صعوبات التنقل، مضيفا أن الاستشارات عن بعد يقدمها أطباء متطوعون في مختلف التخصصات.

كما أشار البيان ذاته، إلى أن المؤسسة الناشئة "ابن حمزة" التي يشرف عليها الدكتور مصطفى نبيل، تطمح إلى "تحسين التكفل بالمواطنين من خلال مهنيين في مجال الصحة، مع احترام المعايير الدولية".

و أوضحت الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية، أن الأرضية تتكون من مجموعة من البرمجيات والتطبيقات الطبية المختصة، يستعملها المهنيون في مجال الصحة في إطار مخزن الكتروني "e-TabibStore" بهدف تسهيل و تامين عملهم".

كما تمت الإشارة إلى أن إطلاق هذه الخدمة، تطلبت مساهمة عدة هيئات سيما الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية بالنسبة للتوزيع السريع للتطبيق، و اتصالات الجزائر بالنسبة لسرعة الانترنت، و مؤسسة هواوي الصينية المختصة في التكنولوجيات الجديدة، والمؤسسة فورتينات-الجزائر من اجل تامين المجال التقني وكذا المعطيات الطبية.

كما أكدت الوكالة بان الوضعية العالمية المرتبطة بتطور وباء فيروس كورونا، تجعل الجزائر في مرحلة تتطلب مزيدا من الاحتياجات الصحية و بالتالي فان عديد الشركات الناشئة التابعة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الناشئة قد تجندت وطورت حلولا رقمية تهدف إلى المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

و تتكفل الوكالة بالعمل على وضع نظام بيئي وطني يسمح بتطوير و ازدهار النشاط الاقتصادي في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و ذلك بهدف ضمان مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.