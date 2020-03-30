كورونا : تسجيل 73 حالة جديدة مؤكدة و04 حالات وفاة جديدة في الجزائر

تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي الى 584 حالة مؤكدة، فيما تم تسجيل أربع (4) وفيات جديدة ليرتفع العدد الى 35 حالة وفاة، حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور جمال فورار.

وأوضح البروفيسور فورار، خلال لقاء إعلامي، أن حالة الوفاة الأولى سجلت بولاية بجاية وهي لرجل (59 سنة) كان باحتكاك مع مغترب بفرنسا والثانية بولاية البليدة لرجل (69 سنة)، فيما تم تسجيل حالتي الوفاة الاخريين بولاية وهران وتتعلقان برجل (67 سنة) وامرأة (73 سنة).

وأضاف نفس المصدر أن 37 حالة تماثلت للشفاء لحد الآن .

وتجدر الإشارة الى أن الحالات المؤكدة متواجدة عبر 38 ولاية، منها 43 بالمائة بولاية البليدة، و82 بالمائة منتشرة عبر 9 ولايات.

وأضاف فورار أن 15 ولاية سجل بها ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات إصابة بالفيروس، في حين أن حالات الوفيات موزعة عبر 14 ولاية.

ودعا نفس المسؤول المواطنين إلى ضرورة "احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا".