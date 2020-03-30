تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى 2021 إلى صيف 2022 بسبب كورونا

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأجيل بطولة العالم-2021 (التي كان مقررا إجراؤها في الفترة مابين 6و15 أوت) في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية, إلى صيف 2022, بسبب انتشار جائحة كورونا فيرس, وتسعى الهيئة الدولية لتحديد المواعيد الجديدة.

وصرح متحدث باسم الاتحاد الدولي هذا الاثنين يقول : "بنسبة 100 في المائة ستقام بطولة العالم في صيف 2022".

وأفاد الاتحاد الدولي في وقت سابق اليوم إنه يعمل بالتعاون مع المنظمين على تحديد موعد جديد في 2022 لبطولة العالم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه في مناقشات مع اتحاد ألعاب الكومنولث وبطولة أوروبا.

ومن المفترض أن تقام بطولة أوروبا في الفترة بين 26 و30 أوت في باريس (فرنسا), بينما تقام ألعاب الكومنولث المقبلة بين 27 جويلية والسابع من أوت 2022 في مدينة برمنغهام الإنجليزية.

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إعادة تحديد تاريخ بطولة العالم بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين اليابانيين بتعديل موعد أولمبياد طوكيو ليقام في الفترة بين 23 جويلية و08 أوت 2021.

وتأجلت الألعاب الأولمبية طوكيو-2020 لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من البشر حول العالم.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد إعلان موعد جديد للأولمبياد: "هذا يمنح الرياضيين الوقت المطلوب للتدريب والمنافسة.

يحتاج الجميع للمرونة والتفاهم".

وأضاف: "نشكر اللجنة المنظمة لبطولة أوريغون-2021 والمساهمين والشركاء للتعاون والاستعداد لدراسة كل الخيارات".