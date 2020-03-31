الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع وسائل الإعلام تبث هذا المساء

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم الثلاثاء، مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية، رد فيها على أسئلة تتعلق بتطور الوضعية الصحية في البلاد و ما ترتب عنها من اجراءات اقتصادية واجتماعية لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "سيبث مساء اليوم ابتداء من الساعة الثامنة و النصف على القنوات التلفزيونية و الاذاعية".