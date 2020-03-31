الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع وسائل الإعلام تبث هذا المساء

31/03/2020 - 16:40

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم الثلاثاء، مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية، رد فيها على أسئلة تتعلق بتطور الوضعية الصحية في البلاد و ما ترتب عنها من اجراءات اقتصادية واجتماعية لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "سيبث مساء اليوم ابتداء من الساعة الثامنة و النصف على القنوات التلفزيونية و الاذاعية".

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