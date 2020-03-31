حصيلة الكورونا لهذا الثلاثاء: 132 حالة جديدة و9 وفيات جديدة وارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 46 شخص

تم تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي الى 716 حالة مؤكدة، فيما تم تسجيل تسع (9) وفيات جديدة ليرتفع العدد الى 44 حالة وفاة، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور جمال فورار.

وأوضح البروفيسور فورار، خلال لقاء صحفي يومي مخصص لتطور الجائحة، أن من بين حالات الوفاة سجلت أربع (4) حالات بولاية البليدة كلهم رجال أعمارهم على التولي 32 و56 و72 و73 سنة في حين أن الوفيات الأخرى تم تسجيلها في سطيف (حالتان) وبرج بوعريريج (حالة واحدة) ووهران (حالة واحدة) وتيبازة (حالة واحدة)".

وأوضح أن الحالات 716 المؤكدة متواجدة عبر 39 ولاية، منها 12 سجلت ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات مضيفا أن "حالات الوفاة سجلت في 14 ولاية".

وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء أشار البروفيسور فورار أن عددهم 46 شخصا.

وكشف أن معهد باستور الجزائر أجرى الى غاية اليوم 3228 اختبارا للكشف عن الفيروس منها 2512 (78في المائة) كان سلبيا.

ودعا نفس المسؤول المواطنين إلى ضرورة "احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا"