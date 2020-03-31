وهران : إمرأة تخضع للحجر الصحي بمركب الأندلسيات تنجب طفلة

أنجبت امرأة تخضع للحجر الصحي بالمركب السياحي الأندلسيات بوهران صباح هذا الثلاثاء طفلة في " حالة جيدة " ،حسبما علم لدى المكلف بالاتصال بمديرية الصحة والسكان.

وأوضح يوسف بوخاري أن هذه المرأة التي تخضع للحجر الصحي منذ 18 مارس في إطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ولدت "في ظروف جيدة ، دون تعقيدات وطفلتها توجد في حالة جيدة ".

يذكر أنه عقب وصول الـ 646 مسافرا القادمين من مرسيليا الذين كانوا على متن باخرة "الجزائر2" إلى مركب الأندلسيات ، أعلنت مديرية الصحة والسكان عن وجود ثلاث نساء حوامل ضمن هؤلاء المسافرين الخاضعين للحجر الصحي.

وقد حظي النساء الحوامل بمتابعة طبية من قبل الأطباء المجندين لمرافقة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

وتتوفر المؤسسة العمومية للصحة "مجبر تامي" الواقعة على بعد 2 كلم من مركب الأندلسيات على مصلحة للولادة و أطباء أمراض النساء الذين يمكن لهم التدخل في حالة وقوع تعقيدات.