الرئيس تبون: تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء هذا الثلاثاء، عن تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني وهذا في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء للرئيس تبون مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر يوم 12 مارس الماضي، بغلق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي إلى غاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من شهر أفريل 2020.

ويشمل هذا القرار أيضا المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ومدارس التعليم القرآني والزوايا وأقسام محو الأمية وجميع المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال.