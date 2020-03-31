ايطاليا: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس إلى 1.590 في ظرف 24 ساعة

﻿سجلت إيطاليا ارتفاعا قياسيا في عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، إذ تعافى 1.590 شخصا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى 14 ألف و 620 حالة، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها اليوم الثلاثاء هيئة الوقاية المدنية.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية،، خلال مؤتمر صحفي في روما، أن "إيطاليا أحصت 812 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد ، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء ، 11 ألف و591 حالة وفاة "، مشيرة إلى أن"لومبارديا" بمنطقة "ميلانو" ، تبقى "الأكثر تضررا " من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 6 آلاف و818 حالة وفاة، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 10 آلاف و 337 متعافيا.

وبحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 101.739 .

وأضافت ، أن، " 43 ألف و752 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما يخضع 27 ألف و795 مصابا يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات ، بالإضافة إلى 3 آلاف و981 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة".

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية، أنه تم إجراء 477 ألف و359 فحصا مختبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" .