تدابير فيروس كورونا: الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع و 30 ألف طقم اختبار

طمأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء حول وفرة المواد المستخدمة في الوقاية من وباء "كوفيد-19" بالجزائر مضيفا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع و30 ألف طقم اختبار لتعزيز قدراتها الوطنية.

و صرح رئيس الجمهورية في لقاء مع الصحافة الوطنية، قائلا " طلبنا من أصدقائنا الصينيين تزويدنا بعدد من الأقنعة والقفازات وأطقم الاختبار وتم منحنا رزنامة لاستلام هذه المواد".

وتشمل هذه الطلبيات 100 مليون قناع 30 ألف طقم اختبار، إضافة إلى الألبسة الواقية الخاصة بالأطباء وغيرها من المعدات، حسب الرئيس.

وتضاف هذه الطلبيات إلى المخزونات الوطنية التي تنتج محليا فضلا عن دواء الكلوركين الذي ينتج محليا بقدرات تكفي لعلاج 200 ألف جزائري.

و في حال نفاذ هذه المخزونات في حال استمرار انتشار الوباء، أكد الرئيس تبون أنه سيتم حينها اللجوء إلى المعدات القادمة من الصين والتي سيتم البدأ في استلامها بين 1 و3 أفريل.

و تابع قائلا "عندما ينقص قناع آو قفاز لا يعني ذلك أن الدولة عاجزة" مضيفا "ربما تنقص (بعض المعدات) في بعض الولايات لسوء التوزيع".

وأضاف في نفس السياق "ما ينقصنا ليس الوسائل ولا الأموال بل الانضباط".