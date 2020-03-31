الرئيس تبون : تجربة بروتوكول علاج فيروس كورونا المعتمد على الكلوروكين أظهر فعاليته

﻿أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء أن تجربة بروتوكول علاج فيروس كورونا المعتمد على الكلوروكين قد اظهر فعاليته على بعض المصابين مضيفا أن الجزائر كانت من الأوائل الذين استعملوا هذا الدواء.

وأوضح رئيس الجمهورية في لقاء صحفي مع وسائل إعلام وطنية انه بعد الإقرار بالبدء في استعمال هذا البرتوكول في علاج المصابين بفيروس كورونا حدث نقاش بين المختصين في الطب حول مدى نجاعته غير أن تجربته اثبتت فعاليته على المرضى مشيرا الى أن النقاش حول نجاعة الدواء هو نقاش بين أهل العلم وليس نقاش سياسيين.

وأشار إلى أنه استنادا إلى وزير الصحة فإن هذا العلاج أظهر مؤشرات ايجابية بحيث ستظهر النتيجة بعد عشرة أيام أي لما يكتمل البروتوكول.

وكانت اللجنة العملية المكلفة لمتابعة فيروس كورونا قد أعلنت سابقا وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج أساسه دواء الكلوروكين المنتج محليا.