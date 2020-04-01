انطلاق مركبة التجوال الفضائية الصينية "يوتو-2" إلى الجانب البعيد من القمر

انطلقت مركبة التجوال القمرية الصينية "يوتو-2"، لمسافة 424.455 مترا في الجانب البعيد من القمر، للقيام بمهام الاستكشاف العلمي للأرض البكر وفق ما ذكره مركز البرنامج الصيني لاستكشاف القمر .

وقال المركز التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية أن المركبة تجولت في الجانب البعيد من القمر، حيث أجرت استكشافات لعدة مواقع على سطح القمر باستخدام الأشعة تحت الحمراء، إلا أنه نظرا للظروف الجيولوجية المعقدة والتضاريس الوعرة ذات الحفر العميقة في المنطقة تسير المركبة ببطء وبثبات في نفس الوقت.

وأشار إلى أن مركبتي الهبوط والتجوال التابعتين للمسبار"تشانغ آه-4" أنهيتا عملهما لليوم القمري الـ16وتحولتا إلى وضع السبات بسبب نقص الطاقة الشمسية.

يذكر أن المسبار "تشانغ آه-4" الصيني أطلق في 8 ديسمبر 2018، بأول هبوط سلس على الإطلاق بالقطب الجنوبي في الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019، بينما عملت المركبة "يوتو-2" لمدة أطول بكثير من عمرها التصميمي البالغ ثلاثة أشهر، لتصبح مركبة الاستكشاف القمرية التي تعمل أطول مدة في القمر.