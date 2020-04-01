الجيش يدمر مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة بكل من الجلفة وسكيكدة

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ودمرت ، أمس الثلاثاء ، بكل من الجلفة وسكيكدة مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أنه ": في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 مارس 2020 ، إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من الجلفة بالناحية العسكرية الأولى وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، مخبأين (02) للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة ، في حين دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بمنطقة المنعرج الأبيض، بلدية سطح ?نتيس بولاية تبسة بالناحية العسكرية الخامسة".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالشلف بالناحية العسكرية الأولى- حسب ذات المصدر- تاجر (01) مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (30،3) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز حراس السواحل (30،5) كيلوغراما من نفس المادة ببومرداس.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة، تاجري (02) مخدرات وحجزت مركبة (01) سياحية و(1794) قرص مهلوس، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني (2471) وحدة من مختلف المشروبات و(1220) علبة من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، (03) مركبات رباعية الدفع و(2،96) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وتمت الإشارة من جهة أخرى، إلى أن وحدة للبحث والإنقاذ تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ (13) مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية مختلفة وانتشال جثث ثلاثة (03) آخرين فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة (03) مفقودين، وذلك إثر غرق القارب المطاطي الذي كان يقلهم على بعد ميلين (02) بحريين شمال-شرق خروبة بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية.