الرئاسة الصحراوية تعلن الحداد لمدة أسبوع اثر وفاة أمحمد خداد

أعلنت رئاسة الجمهورية الصحراوية هذا الأربعاء الحداد لمدة أسبوع ابتداء من الأربعاء, اثر وفاة القيادي والدبلوماسي الصحراوي، رئيس لجنة العلاقات في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, أمحمد خداد.

وفي بيان أصدرته بهذا الخصوص, قالت الرئاسة الصحراوية أن الشعب الصحراوي, "فقد دون شك, واحدا من رجالاته الأفذاذ, المخلصين الأوفياء لعهد الشهداء, من مناضلي جبهة البوليساريو وقياداتها الذين واكبوا مسيرة الثورة الصحراوية منذ بداياتها، بكل صدق وجدية وتضحية وسخاء".

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية, نقلا عن الرئاسة أن "الفقيد أمحمد خداد انخرط في صفوف البوليساريو مبكرا, بوطنية وحماس فياض وهو شاب على مقاعد الدراسة, وسرعان ما التقى بمفجر الثورة الشهيد الولي مصطفى السيد".

"ولم يتوقف الفقيد لحظة واحدة, حتى وهو يكابد المرض العضال بصبر وعناد, عن خدمة القضية الوطنية ومتابعة تطوراتها والمساهمة بخبرته الواسعة وتجربته الغنية وفهمه العميق للواقع الوطني في سياق أداء واجبه بكل ما أوتي من قوة وإصرار", يضيف البيان.

وقد تقلد الفقيد بين الكثير من المهام والمسؤوليات, على المستوى الداخلي في الولايات والمؤسسات الصحراوية, وفي الخارج وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية, واضطلع "بدور محوري في مسار التسوية الأممي-الإفريقي, كمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" ورئيس وعضو في الوفد الصحراوي المفاوض, ليتوج حضوره بالانخراط بكفاءة ومثابرة ونجاح مشهود في المعركة القانونية القضائية, وخاصة على الساحة الأوروبية", تقول الرئاسة الصحراوية.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل, تقدمت الرئاسة الصحراوية بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الصحراوي قاطبة وأعلنت الحداد الوطني لمدة أسبوع , ابتداء من اليوم الأربعاء على كامل التراب الصحراوي.

وتوفي اليوم أمحمد خداد بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حمادة سلمى.

ونقلت "وأص" عن الناطق الرسمي باسم الحكومة "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا وشعبنا في رحيل القيادي الصحراوي أمحمد خداد".