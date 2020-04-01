سفارة الصين بالجزائر: المؤامرات التي تهدف إلى تقويض التعاون بين الجزائر والصين مصيرها الفشل

﻿أكدت سفارة الصين بالجزائر أن المؤامرات التي تهدف إلى تشويه صورة المساعدة الصينية للجزائر وتقويض التعاون بين البلدين من خلال إثارة الخلافات مصيرها الفشل.

وأوضحت سفارة الصين بالجزائر في منشور لها في صفحتها على "الفايسبوك" بأن "المساعدة الصادقة التي قدمتها الصين حظيت بتقديرٍ عال من قبل حكومة الجزائر و شعبها" مضيفة أن "كل المؤامرات التي تهدف إلى تشويه المساعدة الصينية وتقويض التعاون بين الجزائر والصين من خلال إثارة الخلافات بين البلدين مصيرها الفشل".

وأكدت أن "حكومة الصين وشعبها يقفان دائما إلى جانب الحكومة والشعب الجزائريين و سيواصلان تقديم الدعم والمساعدات للجزائر لنكافح سويا هذه الجائحة".

كما أدانت سفارة الصين بالجزائر بشدة هذا "القذف" والتصريحات "البغيضة" التي أدلى بها أحد المتدخلين على قناة تلفزيونية فرنسية.