عرقاب: الجزائر لا تعرف ندرة في الوقود ولن يتم غلق أي محطة خدمات

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب هذا الأربعاء أن الجزائر لا تعرف ندرة في الوقود ولن يتم غلق أي محطة خدمات على عكس "الشائعات" المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و أوضح الوزير، خلال لقاء صحفي "أن توزيع الوقود سيما على مستوى العاصمة لا يعرف أي ندرة ولا يواجه أي صعوبة في التموين مشيرا إلى أن كافة محطات الخدمات تبقى تزاول نشاطها على مدار 24 ساعة و طوال أيام الأسبوع".

وأضاف يقول "بل على العكس هناك وفرة كبيرة للوقود على مستوى محطات الخدمات حيث بلغ البلد، لأول مرة، نسبة 75 بالمائة من امتلاء المخزون أي ما يعادل 15 يوم من الاستهلاك"، مرجعا ذلك إلى انخفاض الطلب منذ بداية الشهر الجاري على الصعيد الوطني مثلما هو الحال على الصعيد الدولي و ذلك جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلاوة عن ذلك كما قال، فان الوزير الأول، عبد العزيز جراد كان قد أعطى تعليمات صارمة لحمل كافة المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة على ضمان مختلف الخدمات لفائدة المواطن على أكمل وجه.

ومن جهة أخرى حرص السيد عرقاب على تكذيب "الشائعات "المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مطمئنا المواطنين بشأن وفرة مختلف أنواع الوقود على مستوى العاصمة و كافة محطات الوقود عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح عرقاب "ما كان من داعي لأن تكون هناك طوابير انتظار سيما وأنها تتعارض مع التدابير الصحية الضرورية لتفادي انتشار الوباء".

وبخصوص التموين بغاز البوتان أشار الوزير إلى أن مجمع نفطال رفع إنتاجه بأكثر من 15بالمئة ببعض الولايات قصد تلبية طلبات المواطنين.

وذكر الوزير أنه "منذ بداية انتشار وباء (كوفيد-19) مطلع فيفري المنصرم طلبنا من نفطال تكثيف التوزيع"، مشيرا إلى أن العديد من شاحنات نقل غاز البوتان قد كلفت بأن تجوب كافة المناطق النائية بالولاية.

وخلص عرقاب إلى القول بأن دائرته تواصل عملها فيما يخص تعقيم نقاط بيع قارورات الغاز بغرض تموين كافة الولايات.