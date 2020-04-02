الصحة العالمية : الوفيات بفيروس كورونا ستصل 50 ألفا والإصابات إلى مليون في غضون أيام

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "خلال الأيام القليلة القادمة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة (بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19)، في حين ستصل الوفيات إلى 50 ألفا على مستوى العالم".

وعبر مدير المنظمة الصحة، خلال مؤتمر صحفي افتراضي من مقر المنظمة في جنيف الأربعاء، عن قلقه العميق تجاه "التزايد السريع" لوتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، والذي طال حتى الان 205 دولة ومنطقة.

وأضاف غيبريسوس أنه "خلال الأسابيع الخمسة الماضية كان هناك تزايد متسارع في عدد الحالات الجديدة، وارتفع عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن النقص الشديد في معدات الوقاية للعاملين في قطاع الصحة، الذين يواجهون وباء "كوفيد-19 "، يعد من بين التهديدات الأكثر إلحاحا التي يواجهها العالم حاليا.