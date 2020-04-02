الرئيس الفلبيني يهدد بإطلاق النار على من يخرق الحجر الصحي

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المواطنين الذين لا يحترمون الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

و قال دوتيرتي - في تصريحات أوردتها مصادر اعلامية هذا الخميس - "لن أتردد بإعطاء أوامري للشرطة والجيش، أنه إذا حدثت أي مشكلة أن يطلقوا النار على المشاغبين.

هل فهمتم لن أدع أحدا يتسبب في المشاكل، سأبعث بمن يحاول الى القبر".

و تأتي تصريحات الرئيس الفلبيني بعد اعتقال حوالي 21 من سكان مدينة كويزون، خرجوا للمطالبة بمساعدات، بتهمة الاحتجاج بدون تصريح.

و كانت وزارة الصحة الفيلبينية, قد أعلنت اول امس عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1546 حالة, و وفاة سبع حالات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 78 حالة.