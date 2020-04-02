البروفيسور محمد بلحسين ، المسؤول السابق بمنظمة الصحة العالمية ، يدعو إلى الامتثال التام لقواعد الحجر الصحي

قال البروفيسور محمد بلحسين ، المستشار الدولي في الصحة العمومية ، إن الجزائر قادرة على أن تجابه فيروس كورونا من خلال نظام الوقاية الشامل المعمول به ، حتى إذا كان من المقرر اتخاذ تدابير أخرى في حالة تطور هذا الوباء.

ودعا البروفيسور بلحسين المواطنين في حديث للقناة الإذاعية الثالثة هذا الخميس إلى التحلي بالانضباط والاحترام الصارم للتوصيات والتدابير التي اتخذتها السلطات ، من أجل كسر سلسلة انتقال الفيروس وانتشار العدوى.

بالنسبة إلى هذا الخبير والممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف البلدان الأفريقية ، "فإن الأمر يتطلب تنظيمًا وإدارة يتجاوزان العمليات العادية والروتينية للخدمة الصحية ، وإشراكا للمواطنين ، للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية ".