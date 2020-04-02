محكمة المدية: الحكم بسنتين حبس نافذ و 100.000 دج غرامة مالية في حق ثلاثة مضاربين

حكمت محكمة المدية اليوم الخميس بسنتين حبس نافذ و 100.000 دج غرامة مالية في حق ثلاثة أشخاص متابعين في جنح عرض وبيع منتوجات مغشوشة والمضاربة غير المشروعة، حسبما جاء في بيان لنيابة الجمهورية بذات الهيئة القضائية.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 12 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الرأي العام أنه على ضوء التحقيقات التي تقوم بها مصالح الأمنية وكذا مصالح التجارة للولاية بخصوص الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في الأسعار الخاصة بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وفي هذا الصدد وبتاريخ 19 مارس 2020 تم تقديم 03 أشخاص أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية أين تم متابعتهم على أساس جنح عرض وبيع منتوجات مغشوشة وغير صالحة للإنسان والمضاربة غير المشروعة برفع الأسعار في المنتوجات الاستهلاكية وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت".

وأضاف البيان أنه "وبتاريخ 2 أفريل 2020 صدر حكم قضائي في حق المتهمين أين تم إدانتهم بالأفعال المنسوبة إليهم وعقابا لهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبس نافذ و 100.000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة البضاعة المحجوزة".