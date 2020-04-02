نور الدين مرسلي يُثمن قرار تأجيل الألعاب المتوسطية بوهران

ثمن كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة نوردين مرسلي ، قرار تأجيل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي كانت مقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2021 بوهران، بسنة، حيث ستنظم في 2022 ،القرار اتخذ من قبل الوزارة و اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية بعد التشاور و التقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشارا غير مسبوق لوباء كورونا العالمي (كوفيد-19).

وأبرز مرسلي في حديث للقناة الإذاعية الأولى بأن" فيروس كورونا وسرعة انتشاره كان سببا في تأجيل أكبر التظاهرات الرياضية العالمية "، مثل أولمبياد طوكيو الذي يُعد من أهم الأحداث الرياضية ،التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا مرة أخرى.

وأضاف نورالدين مرسلي بأن " قرار التأجيل جاء من أجل الحفاظ على سلامة الرياضي الجزائري ، ويأتي في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا ومحاربته الذي عرف انتشار كبير خلال هذه الأيام".

وأكد كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة أن " تأجيل الألعاب المتوسطية من شأنه حماية الرياضيين الجزائريين، وهي فرصة أخرى للتحضير الجيد للمشاركين ، وفرصة أيضا لتهيئة مختلف المرافق الرياضية التي ستستقبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2020" .

وفي الأخير قال نورالدين مرسلي"أتمنى الصحة لكل الشعب الجزائري ومذكرا أن السلطات العمومية ، لم تقتصد بأي جهد للدعم مختلف الرياضات والرياضيين والنهوض بيها، وهي الآن تحرص على سلامة الرياضيين وكل الشعب الجزائري بعد تأجيل كل التظاهرات الرياضية ، كما أنها تعمل جاهدة لمكافحة ومجابهة وباء كورونا على جميع الأصعدة " .