كوفيد-19: شركة جزائرية تطور نموذج أولي لجهاز التنفس الاصطناعي

قامت الشركة الجزائرية الخاصة "غاتيك" (غلوبال ألجيريان تكنولوجي) بتطوير نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي قابل للتشغيل ، وذلك بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات ، حسبما أفاد به اليوم الخميس الرئيس المدير العام للمؤسسة، رياض براهيمي.وأوضح السيد براهيمي في تصريح له أن "الشركة قامت بالمبادرة لتطوير جهاز تنفس اصطناعي 100 بالمائة جزائري.

أفاد أيضا بأن النموذج الأولي لهذا الجهاز جاهز اليوم ليدخل مرحلة التصنيع لكنه يجب أولا اعتماده من طرف السلطات الصحية والصناعية".

و تأتي هذه المبادرة في سياق انتشار فيروس كورونا الذي فرض على عدة دول حظر تصدير هذا النوع من التجهيزات الطبية المستخدم في التكفل بالمرضى المصابين بهذا الوباء.

وشرع فريق البحث والتطوير التابع للشركة فعليا في 16 مارس الماضي بالتجند لتحقيق هذا المشروع بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات وبالشراكة مع مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة وجامعة عين تموشنت وكذا الوزارات المعنية.

وساعد أيضا في تحقيق النموذج الأولي للجهاز عدة متدخلين لاسيما جامعيين وحوالي عشرة أطباء إنعاش وكذا جزائريين من كفاءات المهجر، يضيف السيد براهيمي.

وأكد المسؤول الأول لشركة "غاتيك" أن "هذا النموذج الأولي لا يستجيب بطبيعة الحال لكل متطلبات النموذج التجاري لكنه قادر على مواجهة الوضعية الصحية التي نعرفها إذا انه يسمح بالتكفل بالحالات المستعجلة والحالات أقل استعجالا وحتى الأشخاص في حالة إنعاش".

ويمكن للأطباء التعامل مع النموذج الجديد بنفس الطريقة التي اعتادوا عليها في الأجهزة التقليدية حيث سيجدون نفس الإعدادات السابقة، حسب شروح ذات المسؤول.ولكن قبل دخوله مرحلة التصنيع ، يتعين على الشركة القيام بجميع إجراءات الاعتماد والمصادقة من الهيئات الرسمية المعنية.

... الشركة ستعقد أول اجتماع لها مع وزارة الصناعة والمناجم يوم الأحد المقبل للحصول على التراخيص

وكشف السيد براهيمي بهذا الصدد بأن ممثلي شركته ستعقد أول اجتماع لها مع وزارة الصناعة والمناجم يوم الأحد المقبل. وسيمكن بعد الحصول على التراخيص اللازمة الشروع في تصنيع هذا الجهاز قصد توزيعه في "أقرب الآجال" على جميع المستشفيات وسائر الجزائريين الذين هم بحاجة لهذا النوع من التجهيزات وذلك بشكل "مجاني".

... منتدى رؤساء المؤسسات سيجند أعضائه إمكانياتهم المادية والمالية والبشرية لتجسيد المشروع

ولتجسيد هذا الهدف ، سيقوم منتدى رؤساء المؤسسات بتجنيد أعضائه وكذا إمكانياتهم المادية والمالية والبشرية، حسبما أكدته هذه المنظمة في بيان لها.

وقد قام فعلا حوالي عشرة أعضاء من المنتدى بتأكيد اهتمامهم بالمشاركة في تصنيع هذا الجهاز، حسب السيد براهيمي الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة العلاقات بين المؤسسة والجامعة والبحث والتطوير على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات.

... توفير هذا المنتج يعتمد على مدة المصادقة ووفرة المواد الاولية

وفي رده على سؤال حول تاريخ توفير هذا المنتج لفائدة المستشفيات، أكد أن ذلك يعتمد على المدة التي تستغرقها مرحلة المصادقة ولكن أيضا مرتبط بوفرة المواد الأولية في هذه الظروف الخاصة.

أما بخصوص الكميات التي سيتم إنتاجها، فستحدد على أساس الاحتياجات المعبرة عنها لاحقا من طرف الهيئات الصحية في البلاد، يضيف السيد براهيمي.

وأشار منتدى رؤساء المؤسسات في بيانه حول هذا النموذج يقول : "هذا الإنجاز دليل قاطع على التزامنا من أجل تطوير البحث العلمي والتنمية في مؤسساتنا ، تقريب المؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي وتسهيل مرافقة مبادرات الفاعلين الاقتصاديين من أجل إنتاج قيمة مضافة حقيقية في محيطنا الاقتصادي لبلادنا وللسكان".